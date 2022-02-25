Вчерашних санкций США, G7 и ЕС против России не достаточно - Зеленский

КИЕВ. 25 февраля. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что вчерашних санкций США, G7 и ЕС против России не достаточно, враг продолжает атаковать, передает корреспондент УНН.

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“Этим утром мы защищаем наше государство на едине. Как и вчера мощнейшие силы мира наблюдают издалека. Убедили ли Россию вчерашние санкции? Мы слышим в своем небе и видим на своей земле, что этого не достаточно. Чужие войска все еще пытаются активизироваться на нашей территории”, — сказал Зеленский.

Детали

Президент подчеркнул, что только солидарность, решимость украинцев способна сохранить свободу и защитить государство.

Дополнения

24 Президент США Джо Байден заявил о введении новых санкций против России из-за вторжения в Украину.

В частности, США ограничивают операции российского бизнеса в долларах, евро, йенах, фунтах.

Однако Байден отметил, что пока в рамках санкций США против РФ за вторжение в Украину Москву не отключат от SWIFT, однако такая опция остается вариантом.



Ранее сообщалось, что существует реальная вероятность того, что Европейский Союз может пойти на спорный шаг, отключив Россию от SWIFT, платежной сети с высоким уровнем безопасности, которая объединяет тысячи финансовых учреждений по всему миру.

Многие страны призывали отключить Россию от SWIFT, в частности президент Чехии Милош Земан призвал Запад прибегнуть к “более суровым” санкциям против России, а именно отсоединить страну от международной банковской системы SWIFT.

Владимир Зеленский заявлял, что Украина требует отключения России от SWIFT, введение бесполетной зоны над Украиной и других действенных шагов для остановки агрессора.