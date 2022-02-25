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Зеленский призвал россиян бороться против войны в Украине

Зеленский призвал россиян бороться против войны в Украине

КИЕВ. 25 февраля. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский призвал россиян бороться за Украину и против войны, передает корреспондент УНН.

Цитата

“Всем гражданам РФ, которые выходят на протесты, хочу сказать мы вас видим. Это значит, что вы нас услышали, это значит, что вы начинаете верить. Боритесь за нас, боритесь против войны”, — сказал Зеленский.

Дополнение

В российских городах люди вышли 24 февраля на акции протеста против войны в Украине. Тысячу человек были задержаны.

Ранее Владимир Зеленский призвал россиян выйти на площади и обратиться к президенту России Владимиру Путину с заявлением, что не хотят войны.

Контекст

24 февраля в 5:00 президент РФ Владимир Путин объявил о начале военной операции на Донбассе и призвал украинских военных сдать оружие.

На всей территории Украины введено военное положение.

Глава Министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сообщил о начале захватнической войны против Украины.

Источник: УНН
Теги: Украина, война с Россией, Владимир Зеленский
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