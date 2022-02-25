Зеленский призвал россиян бороться против войны в Украине

КИЕВ. 25 февраля. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский призвал россиян бороться за Украину и против войны, передает корреспондент УНН.

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“Всем гражданам РФ, которые выходят на протесты, хочу сказать мы вас видим. Это значит, что вы нас услышали, это значит, что вы начинаете верить. Боритесь за нас, боритесь против войны”, — сказал Зеленский.

Дополнение

В российских городах люди вышли 24 февраля на акции протеста против войны в Украине. Тысячу человек были задержаны.

Ранее Владимир Зеленский призвал россиян выйти на площади и обратиться к президенту России Владимиру Путину с заявлением, что не хотят войны.

Контекст

24 февраля в 5:00 президент РФ Владимир Путин объявил о начале военной операции на Донбассе и призвал украинских военных сдать оружие.

На всей территории Украины введено военное положение.

Глава Министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сообщил о начале захватнической войны против Украины.