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Украина на первых полосах мировых СМИ

Украина на первых полосах мировых СМИ

КИЕВ. 25 февраля. УНН. В пятницу, 25 февраля, ряд СМИ по всему миру посвятил первые полосы Украине из-за нападения РФ на ее территорию. Как газеты освещают ситуацию эскалации конфликта, читайте в материале УНН.

The Sun, Mirror The Guardian The National и многие другие издания посвящают первую полосу событиям в Украине.

С говорящей первой полосой вышла также российская Новая Газета - Россия. Бомбит. Украину.



Контекст

24 февраля в 5:00 президент РФ Владимир Путин объявил о начале военной операции на Донбассе и призвал украинских военных сдать оружие. На всей территории Украины ввели военное положение.

Источник: УНН
Теги: война
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