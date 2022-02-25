В последний раз Киев бомбили в 41-м: Кулеба призвал мир остановить Путина

КИЕВ. 24 февраля. УНН. В последний раз Киев бомбили в 1941 году, когда на город напал фашистская Германия. Об этом написал министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в своём Twitter, пишет УНН.

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“Ужасные российские ракетные удары по Киеву. В последний раз подобное случалось с нашей столицей в 1941 году, когда на нее напала фашистская Германия. Украина победила это зло и победит это. Остановите Путина. Изолируйте Россию. Порвите все связи. Выгоните Россию отовсюду”, — призвал министр.

Напомним

24 февраля в 5.00 Вооруженные силы Российской Федерации начали обстреливать военные объекты Вооруженных сил Украины, а также аэродромы в Борисполе, Озерном, Кульбакином, Чугуеве, Краматорске, Чернобаевке.

В то же время агрессор начал артиллерийские обстрелы территории и населенных пунктов Украины.

На всей территории Украины ввели военное положение.