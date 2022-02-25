Секторальные санкции и изоляция: в МИД собрали все действия международной коалиции против России

КИЕВ. 25 февраля. УНН. Мир наконец начал действовать в ответ на грубое нападение России на Украину. Об этом сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, пишет УНН.

“Несмотря на первые реакции мира вчера в первой половине дня, которые могли казаться слабыми на фоне ужаса грубого нападения РФ на Украину, вчера вечером и в течение ночи мир наконец начал действовать”, — отметил министр, которого цитирует МИД.

Детали

Со слов министра, введенные шаги уже сейчас наносят конкретный экономический удар по России и начинают опускать перед ней железный занавес.

“Это только начало деятельности международной коалиции в защиту Украины и мира, которую мы мобилизуем в эти часы и дни. Эта работа продолжается в интенсивном режиме”, — добавил дипломат.

По данным МИД, ЕС и еще 5 государств ввели мощные секторальные санкции против банков, предприятий, элит России.

Ряд стран: Латвия, Литва, Чехия прекратили выдачу виз россиянам. Комитет министров Совета Европы договорился о решении об исключении РФ из Совета Европы. 12 Стран и международных организаций уже заявили о предоставлении Украине финансовой помощи, еще 6 — военной помощи Украине.

Напомним

24 февраля в 5.00 Вооруженные силы Российской Федерации начали обстреливать военные объекты Вооруженных сил Украины, а также аэродромы в Борисполе, Озерном, Кульбакіному, Чугуеве, Краматорске, Чернобаевке.

В то же время агрессор начал артиллерийские обстрелы территории и населенных пунктов Украины вдоль государственной границы и на границе с оккупированного Крыма.

На всей территории Украины ввели военное положение.