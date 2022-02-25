Регистрация | Вход
Получить тестовый доступ
USD: 29,25 0,0000  EUR: 33,17 0,0000 
УКР РУС
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Мы знаем все и даже больше
Эксклюзивные новости УНН
Подделка справки о поездке певицы Паш в оккупированный Крым: полиция открыла производство
Подделка справки о поездке певицы Паш в оккупированный Крым: полиция открыла производство
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Политика
Архив
4230

ООН выделит 20 миллионов долларов на гуманитарную помощь для Украины

ООН выделит 20 миллионов долларов на гуманитарную помощь для Украины

КИЕВ. 25 февраля. УНН. ООН объявила, что немедленно выделит 20 миллионов долларов на расширение гуманитарных операций ООН в Украине из-за нападения России. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Associated Press.

Детали

Помощь направят на чрезвычайные операции вдоль линии соприкосновения на Донбассе и в других районах страны, а также на медицинскую помощь, предоставление убежища, еду и воду, водоснабжение и канализацию для наиболее уязвимых людей, пострадавших от конфликта.

“С ростом смертности мы видим образы страха, муки и террора в каждом уголке Украины. Люди, обычные невинные люди, всегда платят самую высокую цену", - сказал Генсек ООН Антониу Гутерриш.

Он добавил, что ООН вместе с партнерами “отданы тому, чтобы оставаться и помогать, поддерживать людей в Украине во время нужды”.

Команда Всемирной продовольственной компании ООН сообщает, что работает на месте и готова помогать.

“Мы призываем все стороны обеспечить, чтобы пострадавшие общины имели постоянный доступ к любой гуманитарной поддержке, которая им может понадобиться, и чтобы безопасность гуманитарного персонала на местах была гарантирована”, - сказал директор программы Дэвид Безли.

Питер Мавер, президент Международного комитета Красного Креста, сказал, что нападение России на Украину “грозит масштабам смерти и разрушений, которые страшно представить”.

“При условии безопасной ситуации наши команды в Украине будут продолжать работу по ремонту жизненно важных объектов инфраструктуры, поддержке медицинских учреждений медикаментами и оборудованием, а также поддержке семей продуктами питания и предметами гигиены”, - сообщил он.

Дополнение

Генштаб ВСУ обновил информацию относительно российского вторжения: российские оккупанты продолжают наступательную операцию против Украины на избранных направлениях с применением высокоточного оружия дальнего действия и оперативно-тактической авиации.

Источник: УНН
Теги: ООН, Украина
Вернуться к списку
Подписывайтесь на канал новостей УНН в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2022. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.