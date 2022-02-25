Зеленский вновь призвал Путина сесть за стол переговоров
Владимир Зеленский
КИЕВ. 25 февраля. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский призвал президента России Владимира Путина сесть за стол переговоров. Об этом он сказал, выступая на брифинге в пятницу, 25 февраля, передает корреспондент УНН.
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“Хочу еще раз обратиться к Президенту Российской Федерации. По всей территории Украины идут бои. Давайте садимся за стол переговоров. Чтобы остановить гибель людей", - сказал он на русском языке.
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Глава государства также обратился к Вооруженных силам Украины.
“Стойте крепко. Вы - все, что у нас есть. Вы - все, что защищает наше государство", - сказал он.
Напомним
24 февраля в 5.00 Вооруженные силы Российской Федерации начали обстреливать военные объекты Вооруженных сил Украины, а также аэродромы в Борисполе, Озерном, Кульбакином, Чугуеве, Краматорске, Чернобаевке.
В то же время агрессор начал артиллерийские обстрелы территории и населенных пунктов Украины вдоль государственной границы и на границе из оккупированного Крыма.
На всей территории Украины ввели военное положение.
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