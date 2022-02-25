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Зеленский вновь призвал Путина сесть за стол переговоров

Зеленский вновь призвал Путина сесть за стол переговоров

Владимир Зеленский

КИЕВ. 25 февраля. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский призвал президента России Владимира Путина сесть за стол переговоров. Об этом он сказал, выступая на брифинге в пятницу, 25 февраля, передает корреспондент УНН.

Цитата

“Хочу еще раз обратиться к Президенту Российской Федерации. По всей территории Украины идут бои. Давайте садимся за стол переговоров. Чтобы остановить гибель людей", - сказал он на русском языке.

Детали

Глава государства также обратился к Вооруженных силам Украины.

“Стойте крепко. Вы - все, что у нас есть. Вы - все, что защищает наше государство", - сказал он.

Напомним

24 февраля в 5.00 Вооруженные силы Российской Федерации начали обстреливать военные объекты Вооруженных сил Украины, а также аэродромы в Борисполе, Озерном, Кульбакином, Чугуеве, Краматорске, Чернобаевке.

В то же время агрессор начал артиллерийские обстрелы территории и населенных пунктов Украины вдоль государственной границы и на границе из оккупированного Крыма.

На всей территории Украины ввели военное положение.

Источник: УНН
Теги: Россия, Украина, Владимир Зеленский

В тексте упоминаются

Зеленский Владимир
Зеленский Владимир
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