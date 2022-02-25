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В Кремле заявили о готовности отправить делегацию в Минск для переговоров с Украиной

В Кремле заявили о готовности отправить делегацию в Минск для переговоров с Украиной

КИЕВ. 25 февраля. УНН. Президент России Владимир Путин готов направить в Минск делегацию на уровне представителей Министерства обороны, Министерства иностранных дел и своей администрации для переговоров с Украиной. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, передает УНН со ссылкой на телеканал "Дождь".

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"Сегодня Владимир Зеленский заявил о готовности обсуждать нейтральный статус Украины. Изначально президент Владимир Путин говорил о том, что целью операции является помощь ЛНР и ДНР, в том числе путем демилитаризации и денацификации Украины. А это, собственно, и является неотъемлемым компонентом нейтрального статуса. В этом контексте в ответ на предложение Зеленского Путин готов направить в Минск российскую делегацию на уровне представителей Минобороны, МИД и администрации президента для переговоров с украинской делегацией", — заявил он.

Добавим

Президент Украины Владимир Зеленский призвал президента России Владимира Путина сесть за стол переговоров.

Он также призвал россиян бороться за Украину и против войны.

Источник: УНН
Теги: Россия, Украина, Кремль
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