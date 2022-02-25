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В следующий раз попробую подвинуть график войны: Зеленский резко ответил премьер-министру Италии

В следующий раз попробую подвинуть график войны: Зеленский резко ответил премьер-министру Италии

Владимир Зеленский

КИЕВ. 25 февраля. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский резко отреагировал на слова премьер-министра Италии Марио Драги о том, что он не вышел сегодня на связь в условленное время. Ответ Зеленский опубликовал на странице в Twitter, пишет УНН.

Детали

Во время выступления в парламенте Драги сообщил, что договорился о телефонном разговоре с Владимиром Зеленским в 10:30, пишет il Fatto Quotidiano. Однако президент “был недоступен”.

“Сегодня в 10:30 на подступах к Чернигову, Гостомеля и Мелитополя были тяжелые бои. Гибли люди. В следующий раз я попытаюсь сдвинуть график войны, чтобы поговорить с MarioDraghi в конкретное время. А Украина тем временем продолжает бороться за своих людей”, - ответил президент Украины.

Ранее

Киев вступил в фазу обороны, в городе обезвредили диверсионные группы россиян, сообщил мэр города Кличко.

Источник: УНН
Теги: Украина, Италия, Владимир Зеленский

В тексте упоминаются

Зеленский Владимир
Зеленский Владимир
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