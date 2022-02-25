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В ЕС согласовали санкции против Путина и Лаврова

В ЕС согласовали санкции против Путина и Лаврова

КИЕВ. 25 февраля. УНН. Европейский союз планирует применить санкции против президента России Владимира Путина и министра иностранных дел Сергея Лаврова. Об этом в пятницу написал ряд западных СМИ, в том числе Wall Street Journal, пишет УНН.

Детали

Сообщается что в пятницу ЕС официально утвердит санкции, которые отрежут 70% российской банковской системы от международных финансовых рынков и наложат ограничения на количество денег, которые российская элита может держать в ЕС.

Ранее корреспондент «Радио Свобода» Рикард Йозвяк сообщил, что соответствующее решение сегодня одобрили послы ЕС. По его словам, речь о замораживании активов - но не о запрете виз.

Напомним

24 февраля в 5.00 Вооруженные силы Российской Федерации начали обстреливать военные объекты Вооруженных сил Украины, а также аэродромы в Борисполе, Озерном, Кульбакином, Чугуеве, Краматорске, Чернобаевке.

В то же время агрессор начал артиллерийские обстрелы территории и населенных пунктов Украины вдоль государственной границы и на границе с оккупированным Крымом.

На всей территории Украины ввели военное положение.

Источник: УНН
Теги: ЕС, Россия, Владимир Путин, санкции, Украина
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