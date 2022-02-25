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Отключение России от SWIFT остается "крайним средством" - глава Минфина Франции

Отключение России от SWIFT остается "крайним средством" - глава Минфина Франции

КИЕВ. 25 февраля. УНН. Перед встречей с министрами финансов Еврозоны 25 февраля глава Минфина Франции Бруно Ле Мэр заявил, что отключение России от межбанковской системы платежей SWIFT рассматривают как “крайний способ”. Об этом сообщает УНН со ссылкой на CNN Business.

Детали

"Это один из вариантов, который остается на столе", - сказал он журналистам.

В четверг, 24 февраля, президент США Байден сообщил, что вариант отключить Москве SWIFT “всегда есть”, но пока “это не та позиция, которую хочет занять остальная Европа”.

Канцлера Германии Олафа Шольца, который тоже воздерживается от санкции, раскритиковал немецкий депутат Норберт Рьотген.

"SWIFT - наш самый острый меч. Исключение SWIFT России не должно провалиться сейчас из-за Германии!"- написал он в Twitter.

Сейчас отключение России от межбанковской системы поддерживают Литва, Эстония, Латвия и Великобритания.

Стоит добавить, что и ЕС, и США неоднократно подчеркивали, что готовы на "адские санкции" в случае вторжения РФ - среди которых и отключения России от SWIFT. Однако Украина уже второй день противостоит России, а решение по SWIFT до сих пор не принято.

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Источник: УНН
Теги: Россия, Франция, Украина
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