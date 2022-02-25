Россию исключают из Совета Европы

КИЕВ. 25 февраля. УНН. Совместный комитет Совета Европы рекомендует применить в отношении России процедуру, ведущую к исключению этого государства из СЕ. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в Facebook, пишет УНН.

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“Совет Европы, гибкость которой в отношении России я знаю очень хорошо с работы там послом, сегодня приняла революционное для себя решение — совместный комитет Совета Европы, объединяющий руководство ПАСЕ, представителей государств-членов и генерального секретаря организации, рекомендует применить в отношении России процедуру, что ведет к исключению этой страны из СЕ”, — написал министр.

Детали

Кулеба заявил, что международная коалиция в защиту Украины и мира продолжает усиливаться. Вчера в нее входило 58 стран и 6 международных организаций.

“По состоянию на сейчас уже 73 страны и 9 международных организаций”, — сообщил министр.

Сегодня также были переговоры Кулебы с главами МИД Индии, Японии и США. Также он должен был участвовать онлайн в заседании Совета МИД Евросоюза. Именно на нем будут утверждать санкции.

“Оружие и санкции — это сейчас главное. И то, и другое будет. Новые санкции ЕС уже сегодня. Оружие на подходе. По SWIFT вгрызаемся зубами", - добавил он.

Со слов Кулебы, вся дипломатическая система работает нон-стоп, чтобы обеспечивать ежедневное полномасштабное наступление на РФ на дипломатическом фронте.

Напомним

24 февраля в 5.00 Вооруженные силы Российской Федерации начали обстреливать военные объекты Вооруженных сил Украины, а также аэродромы в Борисполе, Озерном, Кульбакино, Чугуеве, Краматорске, Чернобаевке.

В то же время агрессор начал артиллерийские обстрелы территории и населенных пунктов Украины вдоль государственной границы и на границе из оккупированного Крыма.

На всей территории Украины ввели военное положение.