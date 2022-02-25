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Мы все здесь: Зеленский записал видео с Банковой

Мы все здесь: Зеленский записал видео с Банковой

Владимир Зеленский

КИЕВ. 25 февраля. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский записал видеообращение, в котором сообщил, что находится в Киеве, пишет УНН.

Цитата

“Лидер фракции тут, глава Офиса Президента здесь, премьер-министр Шмыгаль - здесь, Подоляк - здесь, Президент - здесь. Все мы здесь, наши военные - здесь, граждане - здесь, все мы здесь защищаем нашу независимость, наше государство. Так будет и дальше. Слава нашим защитникам", - заявил Глава государства.

Детали

Ранее американские СМИ сообщали о том, что Зеленский покинул столицу.

Напомним

24 Февраля в 5.00 Вооруженные силы Российской Федерации начали обстреливать военные объекты Вооруженных сил Украины, а также аэродромы в Борисполе, Озерном, Кульбакином, Чугуеве, Краматорске, Чернобаевке.

В то же время агрессор начал артиллерийские обстрелы территории и населенных пунктов Украины вдоль государственной границы и на границе с оккупированного Крыма.

На всей территории Украины ввели военное положение.

Источник: УНН
Теги: Украина, Владимир Зеленский
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