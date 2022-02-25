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Усиление санкций, оборонительная помощь и антивоенная коалиция: Зеленский провел телефонный разговор с Байденом

Усиление санкций, оборонительная помощь и антивоенная коалиция: Зеленский провел телефонный разговор с Байденом

КИЕВ. 25 февраля. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский провел с президентом США Джо Байденом телефонный разговор. Стороны обсудили усиление санкций, конкретную оборонную помощь и антивоенную коалицию. Об этом глава украинского государства написал в своем Twitter, передает УНН.

Цитата

“Усиление санкций, конкретную военную помощь и антивоенную коалицию обсудил только с президентом США Джо Байденом”, - написал Зеленский.

Он поблагодарил США за мощную поддержку Украины.

Добавим

Ранее американские СМИ сообщали о том, что Зеленский покинул столицу.

Однако Зеленский записал видеообращение, в котором сообщил, что находится в Киеве.

Напомним

24 февраля в 5.00 Вооруженные силы Российской Федерации начали обстреливать военные объекты Вооруженных сил Украины, а также аэродромы в Борисполе, Озерном, Кульбакином, Чугуеве, Краматорске, Чернобаевке.

В то же время агрессор начал артиллерийские обстрелы территории и населенных пунктов Украины вдоль государственной границы и на границе с оккупированного Крыма.

На всей территории Украины ввели военное положение.

Источник: УНН
Теги: США, Украина, Джо Байден, Владимир Зеленский
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