Усиление санкций, оборонительная помощь и антивоенная коалиция: Зеленский провел телефонный разговор с Байденом
КИЕВ. 25 февраля. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский провел с президентом США Джо Байденом телефонный разговор. Стороны обсудили усиление санкций, конкретную оборонную помощь и антивоенную коалицию. Об этом глава украинского государства написал в своем Twitter, передает УНН.
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“Усиление санкций, конкретную военную помощь и антивоенную коалицию обсудил только с президентом США Джо Байденом”, - написал Зеленский.
Он поблагодарил США за мощную поддержку Украины.
Добавим
Ранее американские СМИ сообщали о том, что Зеленский покинул столицу.
Однако Зеленский записал видеообращение, в котором сообщил, что находится в Киеве.
Напомним
24 февраля в 5.00 Вооруженные силы Российской Федерации начали обстреливать военные объекты Вооруженных сил Украины, а также аэродромы в Борисполе, Озерном, Кульбакином, Чугуеве, Краматорске, Чернобаевке.
В то же время агрессор начал артиллерийские обстрелы территории и населенных пунктов Украины вдоль государственной границы и на границе с оккупированного Крыма.
На всей территории Украины ввели военное положение.