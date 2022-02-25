Россия планирует масштабную провокацию во время вторжения в Украину - Кулеба
КИЕВ. 25 февраля. УНН. Россия готовит масштабную провокацию для того, чтобы обвинить в бесчеловечных действиях. Об этом в своем Twitter сообщил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, пишет УНН.
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"По данным разведки, Российская Федерация планирует масштабную провокацию с целью "дегуманизации" украинцев, обвинения Украины в якобы нечеловеческих действиях. Не ведитесь на фейки. Украина защищает свою землю в справедливой защитной войне. В отличие от РФ, мы не целимся в детские сады и гражданских", - отметил Кулеба.
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Как сообщил журналисту УНН советник Председателя ОП Алексей Арестович, сейчас идет оценка позиций и консультации с партнерами относительно переговоров с Россией со стороны Президента Владимира Зеленского.