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Переговоры с Россией: в ОП говорят, идёт оценка позиций и консультации с партнерами со стороны Зеленского
Переговоры с Россией: в ОП говорят, идёт оценка позиций и консультации с партнерами со стороны Зеленского
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У Зеленского опровергли информацию об отказе переговоров с РФ: стороны консультируются о месте и времени их проведения

У Зеленского опровергли информацию об отказе переговоров с РФ: стороны консультируются о месте и времени их проведения

КИЕВ. 25 февраля. УНН. Непосредственно в эти часы ведутся консультации о месте и времени проведения переговорного процесса с Россией. Об этом написал прессекретарь Президента Сергей Никифоров, информирует УНН.

Цитата

“Должен опровергнуть заявления о том, что мы отказались от переговоров. Украина была и остается готовой говорить о прекращении огня и мире. Это наша неизменная позиция. Мы ответили согласием на предложение президента Российской Федерации. Непосредственно в эти часы стороны консультируются о месте и времени проведения переговорного процесса. Чем быстрее начнутся переговоры, тем больше будет шансов восстановить нормальную жизнь”, — написал он.

Ранее

Как рассказал УНН советник Председателя ОП Алексей Арестович, пока идет оценка позиций и консультации с партнерами по переговорам с Россией со стороны Президента Владимира Зеленского.

Напомним

24 февраля в 5.00 Вооруженные Силы Российской Федерации начали обстреливать военные объекты Вооруженных сил Украины, а также аэродромы в Борисполе, Озерном, Кульбакином, Чугуеве, Краматорске, Чернобаевке.

В то же время агрессор начал артиллерийские обстрелы территории и населенных пунктов Украины вдоль государственной границы и на границе с оккупированным Крымом.

На всей территории Украины ввели военное положение.

Источник: УНН
Теги: Россия, Украина, переговоры, война с Россией
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