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Переговоры с Россией: в ОП говорят, идёт оценка позиций и консультации с партнерами со стороны Зеленского
Переговоры с Россией: в ОП говорят, идёт оценка позиций и консультации с партнерами со стороны Зеленского
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Нельзя потерять столицу - Зеленский

Нельзя потерять столицу - Зеленский

КИЕВ. 26 февраля. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский обратился к народу. Особое внимание обратил на нападение российского агрессора на Киев, информирует УНН.

Детали

Зеленский подчеркнул: многие города под ударами, но Киеву — особое внимание. Ведь просто нельзя допустить потери столицы!

“Под ударом — многие города нашего государства. Чернигов, Сумы, Харьков. Наши ребята и наши девушки на Донбассе. Города юга Украины”, — сказал он.

Источник: УНН
Теги: война с Россией, Владимир Зеленский
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