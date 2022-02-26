Нельзя потерять столицу - Зеленский

КИЕВ. 26 февраля. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский обратился к народу. Особое внимание обратил на нападение российского агрессора на Киев, информирует УНН.

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Зеленский подчеркнул: многие города под ударами, но Киеву — особое внимание. Ведь просто нельзя допустить потери столицы!

“Под ударом — многие города нашего государства. Чернигов, Сумы, Харьков. Наши ребята и наши девушки на Донбассе. Города юга Украины”, — сказал он.