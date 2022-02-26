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Переговоры с Россией: в ОП говорят, идёт оценка позиций и консультации с партнерами со стороны Зеленского
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Российские оккупанты пойдут на штурм - Президент

Российские оккупанты пойдут на штурм - Президент

КИЕВ. 26 февраля. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский обратился к народу относительно ситуации на фронте. Глава государства подчеркнул, что эта ночь будет тяжелее, чем день, информирует УНН.

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“Ночь будет тяжелой, очень тяжелой, но будет утро. Под ударом много городов. Этой ночью враг применит все имеющиеся силы, чтобы сломить сопротивление. Этой ночью они пойдут на штурм. Этой ночью мы должны выстоять. Судьба Украины решается именно сейчас”, — отметил Зеленский.

Источник: УНН
Теги: война с Россией, обращение, Владимир Зеленский
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