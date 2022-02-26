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Переговоры с Россией: в ОП говорят, идёт оценка позиций и консультации с партнерами со стороны Зеленского
Переговоры с Россией: в ОП говорят, идёт оценка позиций и консультации с партнерами со стороны Зеленского
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Новости: Политика
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Франция поддержала отключение России от SWIFT

Франция поддержала отключение России от SWIFT

КИЕВ. 26 февраля. УНН. Франция поддержала отключение России от SWIFT и введение персональных санкций против президента РФ Владимира Путина. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский в Twitter, информирует УНН.

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“Только что позвонил Эммануэль Макрон. Должен сказать, что он — настоящий друг Украины. С нами в самые сложные моменты. Поддержано отключение от SWIFT и введение персональных санкций против Путина, обеспечение оборонительным оружием. Merci la France", - говорится в заметке.

Источник: УНН
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