Украина запросила экстренную финподдержку у МВФ - глава Фонда

КИЕВ. 26 февраля. УНН. Украина запросила экстренную финансовую помощь у Международного валютного фонда. Об этом сообщила его директор-распорядитель Кристалина Георгиева, передает УНН.

Детали

МВФ намерен обсуждать с правительством Украины дальнейшие шаги для помощи государству в борьбе с российской агрессией.

По ее словам, Фонд имеет ряд инструментов, способных помочь Украине во время атаки российско-оккупационных войск.

МВФ изучает все варианты дальнейшей финансовой поддержки, в частности, в рамках действующего соглашения с невыделенными 2,2 млрд. дол.

Георгиева подчеркнула, что эти обсуждения проводятся удаленно с участием сотрудников из Вашингтона.

Цитата

“В арсенале фонда есть ряд инструментов, и по мере развития ситуации в Украине мы будем продолжать обсуждать с властью, как мы можем им лучше всего помочь”, — отметила она.

I am deeply concerned about what is happening in Ukraine and, first & foremost, impact on innocent people. This adds significant economic risk for the region & the world. We are assessing the implications & stand ready to support our members as needed.