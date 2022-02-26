Регистрация | Вход
Получить тестовый доступ
USD: 29,25 0,0000  EUR: 33,17 0,0000 
УКР РУС
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Мы знаем все и даже больше
Эксклюзивные новости УНН
Переговоры с Россией: в ОП говорят, идёт оценка позиций и консультации с партнерами со стороны Зеленского
Переговоры с Россией: в ОП говорят, идёт оценка позиций и консультации с партнерами со стороны Зеленского
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Политика
Архив
13500

Украина запросила экстренную финподдержку у МВФ - глава Фонда

Украина запросила экстренную финподдержку у МВФ - глава Фонда

КИЕВ. 26 февраля. УНН. Украина запросила экстренную финансовую помощь у Международного валютного фонда. Об этом сообщила его директор-распорядитель Кристалина Георгиева, передает УНН.

Детали

МВФ намерен обсуждать с правительством Украины дальнейшие шаги для помощи государству в борьбе с российской агрессией.

По ее словам, Фонд имеет ряд инструментов, способных помочь Украине во время атаки российско-оккупационных войск.

МВФ изучает все варианты дальнейшей финансовой поддержки, в частности, в рамках действующего соглашения с невыделенными 2,2 млрд. дол.

Георгиева подчеркнула, что эти обсуждения проводятся удаленно с участием сотрудников из Вашингтона.

Цитата

“В арсенале фонда есть ряд инструментов, и по мере развития ситуации в Украине мы будем продолжать обсуждать с властью, как мы можем им лучше всего помочь”, — отметила она.

ЧИТАЙТЕ также: Франция поддержала отключение России от SWIFT.

Источник: УНН
Теги: МВФ
Вернуться к списку
Подписывайтесь на канал новостей УНН в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2022. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.