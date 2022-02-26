Украина запросила экстренную финподдержку у МВФ - глава Фонда
КИЕВ. 26 февраля. УНН. Украина запросила экстренную финансовую помощь у Международного валютного фонда. Об этом сообщила его директор-распорядитель Кристалина Георгиева, передает УНН.
Детали
МВФ намерен обсуждать с правительством Украины дальнейшие шаги для помощи государству в борьбе с российской агрессией.
По ее словам, Фонд имеет ряд инструментов, способных помочь Украине во время атаки российско-оккупационных войск.
МВФ изучает все варианты дальнейшей финансовой поддержки, в частности, в рамках действующего соглашения с невыделенными 2,2 млрд. дол.
Георгиева подчеркнула, что эти обсуждения проводятся удаленно с участием сотрудников из Вашингтона.
Цитата
“В арсенале фонда есть ряд инструментов, и по мере развития ситуации в Украине мы будем продолжать обсуждать с властью, как мы можем им лучше всего помочь”, — отметила она.
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I am deeply concerned about what is happening in Ukraine and, first & foremost, impact on innocent people. This adds significant economic risk for the region & the world. We are assessing the implications & stand ready to support our members as needed.— Kristalina Georgieva (@KGeorgieva)February 24, 2022