Зеленский отказался от эвакуации из Киева — The Washington Post

КИЕВ. 26 февраля. УНН. Издание The Washington Post сообщило, что президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден предлагал президенту Украины Владимиру Зеленскому уехать из Киева, но он отклонил предложение США, информирует УНН со ссылкой на The Washington Post.

Детали

Как отмечается, президент США Джо Байден предлагал президенту Украины Владимиру Зеленскому выехать из Киева. И вроде обещал помочь с эвакуацией. Однако Зеленский отказался.

Напомним

В Украину поступила колонна с вооружением из Польши.