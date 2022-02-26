Регистрация | Вход
Получить тестовый доступ
USD: 29,25 0,0000  EUR: 33,17 0,0000 
УКР РУС
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Мы знаем все и даже больше
Эксклюзивные новости УНН
Переговоры с Россией: в ОП говорят, идёт оценка позиций и консультации с партнерами со стороны Зеленского
Переговоры с Россией: в ОП говорят, идёт оценка позиций и консультации с партнерами со стороны Зеленского
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Политика
Архив
24270

Генсек ООН: по меньшей мере 100 тысяч украинцев покинули свои дома

Генсек ООН: по меньшей мере 100 тысяч украинцев покинули свои дома

КИЕВ. 26 февраля. УНН. В ООН заявили, что Россия убивает в Украине мирное население. Украинцы вынуждены бежать. Об этом сообщил генсек ООН Антониу Гутерреш, передает УНН.

Цитата

“Гуманитарные потребности в Украине растут каждый час. Гражданские жители гибнут. Сообщается, что по меньшей мере 100 000 украинцев уже покинули свои дома. Работники ООН наращивают предоставление спасательных средств поддержки. Их безопасность и свобода передвижения должны быть гарантированными”, — отметил генсек ООН.

Напомним

Издание The Washington Post сообщило, что президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден предлагал президенту Украины Владимиру Зеленскому уехать из Киева, но он отклонил предложение США.

Источник: УНН
Теги: ООН, Украина, война с Россией
Вернуться к списку
Подписывайтесь на канал новостей УНН в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2022. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.