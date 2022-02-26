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В Киеве есть отдельные работы вражеских ДРГ, но ситуация контролируемая – ОП

В Киеве есть отдельные работы вражеских ДРГ, но ситуация контролируемая – ОП

КИЕВ. 26 февраля. УНН. В Киеве есть отдельные работы российских диверсионно-разведывательных групп, но ситуация контролируемая. Об этом во время брифинга сообщил советник руководителя Офиса Президента Михаил Подоляк, передает корреспондент УНН.

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“И в самом городе и на окраинах Киева контролируемая ситуация. Есть по отдельные работы ДРГ против которых активно работают представители Национальной полиции и не менее эффективно работают представители территориальной самообороны. На окраинах города Киева активно работают вооруженные силы Украины”, — рассказал Подоляк.

Дополнение

В Киеве на Проспекте Победы отбили атаку на воинскую часть.

Кроме того, у станции метро Берестейская украинские военные уничтожили колонну российской техники, в том числе танк.

Добавим

Из-за боев в Киеве на проспекте Победы красная ветка метро сегодня не будет работать.

Источник: УНН
Теги: Киев, война с Россией
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