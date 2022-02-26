Позиции в переговорах с РФ будет диктовать Украина - ОП

КИЕВ 26 февраля. УНН. Позиции в переговорном процессе с Россией будет диктовать Украина. Об этом сообщил советник руководителя Офиса Президента Михаил Подоляк в эфире одного из украинских телеканалов, передает корреспондент УНН.

Цитата:

“Любая война заканчивается переговорным процессом, но я думаю, что позиции в этом переговорном процессе будут другие. Это будут позиции, которые будет диктовать Украина. Она будет выставлять условия того, что будет происходить дальше, в том числе в Донецкой и Луганской областях”, — отметил Подоляк.

Дополнение

У Зеленского опровергли информацию об отказе от переговоров с РФ. Стороны консультируются о месте и времени их проведения.

Как рассказал УНН советник руководителя ОП Алексей Арестович, сейчас идет оценка позиций и консультации с партнерами по переговорам с Россией со стороны Президента Владимира Зеленского.