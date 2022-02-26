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Переговоры с Россией: в ОП говорят, идёт оценка позиций и консультации с партнерами со стороны Зеленского
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Зеленский: в Украину направляется оружие и оборудование от международных партнеров

Зеленский: в Украину направляется оружие и оборудование от международных партнеров

Владимир Зеленский

КИЕВ 26 февраля. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский сообщил в субботу, 26 февраля, после очередного разговора с президентом Франции Эммануэлем Макроном, что в Украину направляется оружие и оборудование от международных партнеров, пишет УНН.

Цитата:

"Новый день на дипломатическом фронте начали с разговора с Эммануэлем Макроном. К нам направляется оружие и оборудование от наших партнеров. Антивоенная коалиция действует!" - написал Зеленский в Twitter.

Напомним

24 февраля в 5:00 вооруженные силы Российской Федерации начали обстреливать военные объекты Вооруженных сил Украины, а также аэродромы в Борисполе, Озерном, Кульбакино, Чугуеве, Краматорске, Чернобаевке.

В то же время агрессор начал артиллерийские обстрелы территории и населенных пунктов Украины вдоль государственной границы и на границе с оккупированным Крымом.

На всей территории Украины ввели военное положение.

Источник: УНН
Теги: Франция, оружие, Украина, Эммануэль Макрон, Владимир Зеленский

В тексте упоминаются

Зеленский Владимир
Зеленский Владимир
Макрон Эмманюэль
Макрон Эмманюэль
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