Кулеба после попадания вражеской ракеты в жилой дом в Киеве - требует от мира полностью изолировать РФ

КИЕВ. 26 февраля. УНН. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба после ночи под нападениями российских наземных сил и ракет в Киеве, где вражеская ракета попала в жилой многоэтажный дом, - требует от мира полностью изолировать РФ, пишет УНН.

Цитата:

"Киев — наш чудесный, мирный город — пережил еще одну ночь под нападениями российских наземных сил и ракет. Одна из них ударила по жилому дому в Киеве. Я требую от мира полностью изолировать РФ. Выгоняйте послов. Нефтяное эмбарго. Уничтожьте экономику РФ. Остановите военных преступников РФ!" - написал Кулеба в Twitter.

Дополнение

В Киеве на проспекте Победы в ночь на 26 февраля отбили атаку на воинскую часть.

Кроме того, у станции метро Берестейская украинские военные уничтожили колонну российской техники, в том числе танк.

Из-за боев в Киеве на проспекте Победы красная ветка метро сегодня не будет работать.

26 февраля в ГСЧС поступила информация, что по проспекту Лобоновського, 6 А, произошло попадание снаряда в многоэтажный жилой дом (17-18 этаж).

Напомним

24 февраля в 5:00 вооруженные силы Российской Федерации начали обстреливать военные объекты Вооруженных сил Украины, а также аэродромы в Борисполе, Озерном, Кульбакино, Чугуеве, Краматорске, Чернобаевке.

В то же время агрессор начал артиллерийские обстрелы территории и населенных пунктов Украины вдоль государственной границы и на границе с оккупированным Крымом.

На всей территории Украины ввели военное положение.