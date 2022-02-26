Зеленский: наступил решающий момент, чтобы принять решение о членстве Украины в ЕС

КИЕВ. 26 февраля. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский просит навсегда закрыть многолетнюю дискуссию и принять решение о членстве Украины в ЕС. Об этом он написал на своей странице в Twitter, информирует УНН.

Цитата:

“Наступил решающий момент, чтобы раз и навсегда закрыть многолетнюю дискуссию и принять решение о членстве Украины в ЕС. Обсудил с (президентом Евросовета — ред.) Шарлем Мишелем дальнейшую действенную помощь и героическую борьбу украинцев за свое свободное будущее”, — написал Зеленский.

"Украина и ее народ - семья. Дальнейшая конкретная поддержка на подходе", - написал в ответ Шарль Мишель в Twitter.

Дополнение

Президент Польши Анджей Дуда и президент Литвы Гитанас Науседа заявили о поддержке европейской перспективы Украины.

Напомним

24 февраля в 5:00 вооруженные силы Российской Федерации начали обстреливать военные объекты Вооруженных сил Украины, а также аэродромы в Борисполе, Озерном, Кульбакино, Чугуеве, Краматорске, Чернобаевке.

В то же время агрессор начал артиллерийские обстрелы территории и населенных пунктов Украины вдоль государственной границы и на границе с оккупированным Крымом.

На всей территории Украины ввели военное положение.