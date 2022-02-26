Венгрия заверила в поддержке отключения России от SWIFT - премьер Польши

КИЕВ. 26 февраля. УНН. Венгрия поддержала отключение России от межбанковской системы SWIFT. Об этом сообщил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий на своей странице в Twitter, пишет УНН.

Цитата:

“Сегодня я снова разговаривал с Премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном. И еще раз заверил меня в своей поддержке далеко идущих санкций против России. В том числе и о блокировке системы SWIFT”, — написал Моравецкий.

Тем временем глава МИД Венгрии в Facebook написал: "...врут, что Венгрия блокирует часть санкций против России, например, в отношении системы SWIFT. Давайте разъясним: это не правда! Мы никогда не высказывались против санкционных предложений, ничего не блокировали".

Дополнение

Ранее сообщалось, что Кипр не будет блокировать, а Италия поддержала отключение РФ от SWIFT.

В правительстве Германии заявили, что готовы пересмотреть решение по отключению России от SWIFT.

По данным CNN, существует реальная вероятность того, что Европейский Союз может пойти на спорный шаг, отключив Россию от SWIFT, платежной сети с высоким уровнем безопасности, которая объединяет тысячи финансовых учреждений во всем мире.