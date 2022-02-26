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Переговоры с Россией: в ОП говорят, идёт оценка позиций и консультации с партнерами со стороны Зеленского
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Санкционный список ЕС против РФ официально опубликован: в перечне Путин, Лавров, Медведев, Мишустин и другие

Санкционный список ЕС против РФ официально опубликован: в перечне Путин, Лавров, Медведев, Мишустин и другие

КИЕВ. 26 февраля. УНН. В Официальном журнале ЕС опубликованы санкции против России за нападение на Украину, пишет УНН.

Детали

Так, 25 февраля ЕС принял санкции против президента Российской Федерации Владимира Путина и министра иностранных дел Российской Федерации Сергея Лаврова.

В список включили также премьера РФ Михаила Мишустина, заместителя председателя Совета безопасности РФ Дмитрия Медведева и других российских политиков и чиновников.

Совет ЕС также согласовал дальнейший пакет индивидуальных и экономических мер, охватывающих и Беларусь, чтобы ответить на неспровоцированную и неоправданную военную агрессию Российской Федерации против Украины.

Кроме замораживания активов президента и министра иностранных дел России, Евросоюз вводит ограничительные меры в отношении членов Совета безопасности Российской Федерации, которые поддержали признание Россией двух неподконтрольных правительству Украины территорий Донецкой и Луганской областей Украины как самостоятельных субъектов. Санкции также будут распространены на остальных депутатов Госдумы России, ратифицировавших решение правительства о подписании договора о дружбе, сотрудничестве и взаимопомощи между Российской Федерацией и двумя образованиями.

Кроме того, Евросоюз также будет нацеливаться на тех лиц, которые способствовали российской военной агрессии со стороны Беларуси.

Ранее

Украина требует от мира жестких санкций против России, в частности ее отключения от платежной системы SWIFT. Ранее стало известно, что Кипр не будет блокировать, а Италия поддержала отключение РФ от SWIFT.

Венгрия заверила в поддержке отключения России от SWIFT.

В правительстве Германии заявили, что готовы пересмотреть решение по отключению России от SWIFT.

Источник: УНН
Теги: ЕС, Россия, санкции
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