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Усик обратился к Путину: не ставьте условий и сядьте за стол переговоров

Усик обратился к Путину: не ставьте условий и сядьте за стол переговоров

КИЇВ. 26 лютого. УНН. Чемпион WBA, WBO, IBF в супертяжелом весе Александр Усик (19-0, 13 КО) обратился к россиянам и президенту РФ Владимиру Путину. Свое обращение он разместил на станице в Instagram, сообщает УНН.

Цитата

“Я хотел бы обратиться к жителям России. Если считать себя братьями, православными — не пускайте своих детей в нашу страну, не воюйте с нами. Также обращаюсь к Президенту Владимиру Путину. Вы можете остановить эту войну. Не ставьте нам никаких условий, сядьте за стол переговоров. Просто поговорите. Все должно остановится. Наши дети, жены, бабушки прячутся в подвалах... Мы здесь, в своей стране, мы не можем по-другому — мы защищаемся... Хватит! Остановите эту войну”, — сказал спортсмен.

Источник: УНН
Теги: бокс, война
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