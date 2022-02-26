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Переговоры с Россией: в ОП говорят, идёт оценка позиций и консультации с партнерами со стороны Зеленского
Переговоры с Россией: в ОП говорят, идёт оценка позиций и консультации с партнерами со стороны Зеленского
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Турция закроет проход российским военным кораблям в Черное море — Зеленский

Турция закроет проход российским военным кораблям в Черное море — Зеленский

КИЕВ. 26 февраля. УНН. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в телефонном разговоре с Президентом Украины Владимиром Зеленским подтвердил, что закроет для российских военных кораблей проливы Босфор и Дарданеллы, которые соединяют Черное море со Средиземноморским. Об этом сообщил Зеленский на своей странице в Twitter, передает УНН.

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“Спасибо своему другу, господину Президенту Эрдогану и турецкому народу за мощную поддержку. Запрет на проход российских военных кораблей в Черное море и весомая военная, гуманитарная помощь Украине сегодня крайне важны. Народ никогда этого не забудет!",- Написал Зеленский.

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Источник: УНН
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