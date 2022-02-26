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Ирина Верещук: расчет врага провалился. Президент не покинет столицу

Ирина Верещук: расчет врага провалился. Президент не покинет столицу

КИЕВ. 26 февраля. УНН. Вице-премьер Ирина Верещук заявила, что Президент Украины Владимир Зеленский находится в Киеве на своем рабочем месте, чем ломает планы россиян. Об этом она сообщила на своей странице в Facebook, сообщает УНН.

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“Президент в Киеве на своем рабочем месте. Несмотря на явную опасность и настойчивые советы международных партнеров. Он здесь, вместе с нами. Это ломает план русских. Потому что, оказывается, враг очень рассчитывал на то, что Президент покинет столицу. Однако, все пошло иначе. Он здесь и с нами. Поддерживаем армию и Президента! Слава Украине!”, — подчеркнула вице-премьер.

Источник: УНН
Теги: Владимир Зеленский, Ирина Верещук
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