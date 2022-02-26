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Польша предложила принять Украину в ЕС немедленно

Польша предложила принять Украину в ЕС немедленно

КИЕВ. 26 февраля. УНН. Украина должна немедленно получить статус кандидата на вступление в Европейский союз и получить доступ к средствам ЕС на реконструкцию. Об этом заявил президент Польши Анджей Дуда, передает УНН.

Цитата

"Польша поддерживает прямой путь членства Украины в Европейском Союзе. Статус кандидата должен быть предоставлен немедленно, а собеседования с членством следует начать немедленно после этого. Украина также должна получить доступ к средствам ЕС на реконструкцию", - написал Дуда.

Дополнение

Президент Украины Владимир Зеленский просит навсегда закрыть многолетнюю дискуссию и принять решение о членстве Украины в ЕС.

Ранее сообщалось, что президент Польши Анджей Дуда и президент Литвы Гитанас Науседа заявилио поддержке европейской перспективы Украины.

Источник: УНН
Теги: ЕС, Украина, Польша
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