Польша предложила принять Украину в ЕС немедленно

КИЕВ. 26 февраля. УНН. Украина должна немедленно получить статус кандидата на вступление в Европейский союз и получить доступ к средствам ЕС на реконструкцию. Об этом заявил президент Польши Анджей Дуда, передает УНН.

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"Польша поддерживает прямой путь членства Украины в Европейском Союзе. Статус кандидата должен быть предоставлен немедленно, а собеседования с членством следует начать немедленно после этого. Украина также должна получить доступ к средствам ЕС на реконструкцию", - написал Дуда.

Дополнение

Президент Украины Владимир Зеленский просит навсегда закрыть многолетнюю дискуссию и принять решение о членстве Украины в ЕС.



Ранее сообщалось, что президент Польши Анджей Дуда и президент Литвы Гитанас Науседа заявилио поддержке европейской перспективы Украины.



