Новости: Политика
26 февраля 2022, 18:10 • Анна Мурашко • 10755
США выделит дополнительно 350 млн долл военной помощи Украине
КИЕВ. 26 февраля. УНН. Государственный секретарь США Энтони Блинкен заявил, что поручил выделить Украине дополнительно 350 млн долл для поддержки страны из-за вторжения России. Об этом он сообщил на своей странице в Twitter, передает УНН.
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«Сегодня я разрешил Министерству обороны предоставить дополнительно 350 миллионов долларов США в виде немедленной военной помощи Украине, чтобы помочь защитить себя от неспровоцированной и неоправданной войны России», - написал Блинкен.
Президент США Джо Байден подписал документ, согласно которому США предоставит Украине 600 млн дол помощи. Из них 350 млн дол – на военные нужды.
Дополнение
Украина запросила экстренную финансовую помощь у Международного валютного фонда.
Источник: УНН
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