Вульгарная российская ложь: МИД решительно отверг заявления России о геноциде

КИЕВ. 26 февраля. УНН. Украина решительно отрицает утверждения России о геноциде и отрицает любые попытки использовать подобные манипулятивные утверждения как повод для противоправной агрессии. Об этом говорится в заявлении Министерства иностранных дел Украины, сообщает УНН.

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“Уже в течение нескольких дней мир наблюдает беспрецедентную и грубую военную агрессию РФ против Украины. Ища оправдания для своего безосновательного и несправедливого вторжения в Украину, Россия прибегла к циничному искажению самых серьезных обязательств международного сообщества относительно прав человека.

Высшее военно-политическое руководство РФ публично предприняло попытку оправдать собственную агрессию против Украины как средство предотвращения и наказания геноцида, который якобы происходит в нашем государстве.

Эта наглая манипуляция не имеет под собой никакого реального основания, о чем известно всему миру.

Украина решительно отрицает утверждения России о геноциде и отрицает любые попытки использовать подобные манипулятивные утверждения как повод для противоправной агрессии”, — говорится в заявлении МИД.

В МИД подчеркнули, что именно РФ планирует в Украине акт геноцида.

"Российская ложь является даже более вульгарной и ироничной, поскольку судя по всему именно Россия планирует акты геноцида в Украине. Россия намеренно убивает и наносит серьезные ранения представителям украинского народа. Эти действия следует рассматривать вместе с риторикой президента Путина, который отрицает само существование украинского народа, что наводит на мысль об умышленных убийствах Россией с целью геноцида”, — заявили во внешнеполитическом ведомстве.