Германия разблокировала поставку оружия для Украины - СМИ

КИЕВ. 26 февраля. УНН. Германия на третий день войны России против Украины разблокировала поставки оружия и одобрил поставку Украине 400 единиц противотанкового оружия немецкого производства. Об этом УНН сообщает со ссылкой на dpa.

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“Берлин одобрил поставки Украине 400 единиц противотанкового оружия немецкого производства, отменив запрет на отправку летального оружия в зону конфликта”, — сообщили dpa источники в правительстве.

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Еще в январе Германия отказалась поставлять Украине оборонительное оружие.

Министр обороны Германии Кристин Ламбрехт заявляла, Берлин пока что исключает поставки оружия Украине в противостоянии с Россией.



Канцлер Германии Олаф Шольц, отмечал политике Берлина не поставлять летальное оружие в зоны конфликта.