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Германия разблокировала поставку оружия для Украины - СМИ

Германия разблокировала поставку оружия для Украины - СМИ

КИЕВ. 26 февраля. УНН. Германия на третий день войны России против Украины разблокировала поставки оружия и одобрил поставку Украине 400 единиц противотанкового оружия немецкого производства. Об этом УНН сообщает со ссылкой на dpa.

Цитата

“Берлин одобрил поставки Украине 400 единиц противотанкового оружия немецкого производства, отменив запрет на отправку летального оружия в зону конфликта”, — сообщили dpa источники в правительстве.

Дополнение

Еще в январе Германия отказалась поставлять Украине оборонительное оружие.

Министр обороны Германии Кристин Ламбрехт заявляла, Берлин пока что исключает поставки оружия Украине в противостоянии с Россией.

Канцлер Германии Олаф Шольц, отмечал политике Берлина не поставлять летальное оружие в зоны конфликта.

Источник: УНН
Теги: война
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