Президенты Азербайджана и Турции предложили Украине организовать переговоры с РФ

КИЕВ. 26 февраля. УНН. Президент Азербайджана Ильхам Алиев и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган предложили Украине организовать переговоры с Россией. Об этом сообщил в видеообращении Президент Украины Владимир Зеленский, передает корреспондент УНН.

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“Добрый друг Украины президент Азербайджана Ильхам Алиев с которым я проговорил, что нашей стране не хватает нефти, не хватает нефтепродуктов, все не просто, но теперь все будет. Кстати Ильхам Алиев и президент (Турции — ред.) Эрдоган предложили организовать переговоры с Россией. Это можно только поздравить”, — рассказал Зеленский.

Дополнение

Советник руководителя Офиса Президента Михаил Подоляк сообщал, что Президент Зеленский категорически не приемлет любые неприемлемые для Украины условия и ультиматумы. Лишь полноценные переговоры. А позиции в переговорном процессе с Россией будет диктовать Украина.



