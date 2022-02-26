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Верещук: правительство решило передать все конфискованное судами и таможней имущество на нужды обороны

Верещук: правительство решило передать все конфискованное судами и таможней имущество на нужды обороны

КИЕВ. 26 февраля. УНН. Вице-премьер-министр Ирина Верещук заявила, что Правительство приняло Распоряжение о передаче всего конфискованного судами и таможней имущества на нужды Вооруженных Сил Украины, сообщает УНН со ссылкой на страницу Верещук в Facebook.

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“Сегодня правительство приняло распоряжение о передаче всего конфискованного судами и таможней имущества на нужды Вооруженных Сил Украины (прежде всего речь идет об автотранспорте). Спасибо министру юстиции Денису Малюське и всем причастным за оперативную работу!”, — заявила она.

Добавим, что ранее Верещук сообщила, что Президент Украины Владимир Зеленский находится в Киеве на своем рабочем месте.

Источник: УНН
Теги: война, Ирина Верещук
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