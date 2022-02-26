Германия предоставит Украине Стингеры и гранатометы

КИЕВ. 26 февраля. УНН. Правительство Германии приняло решение предоставить Украине вооружение, а именно стингеры и гранатометы. Об этом сообщил Президент Украины Владимир Зеленский, пишет УНН.

Цитата

“Германия только что сообщила о предоставлении Украине противотанковых гранатометов и "Стингеров". Так держать, канцлер Олаф Шольц. Антивоенная коалиция в действии!",- написал глава государства в Twitter.

Известно, что речь идет о тысяче гранатометов и 500 Стингерах.

Напомним

26 февраля Германия приняла решение о поставках в Украину вооружения.