Регистрация | Вход
Получить тестовый доступ
USD: 29,25 0,0000  EUR: 33,17 0,0000 
УКР РУС
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Мы знаем все и даже больше
Эксклюзивные новости УНН
Переговоры с Россией: в ОП говорят, идёт оценка позиций и консультации с партнерами со стороны Зеленского
Переговоры с Россией: в ОП говорят, идёт оценка позиций и консультации с партнерами со стороны Зеленского
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Политика
Архив
16920

Медики и ГСЧС бесплатно будут получать топливо от Socar

Медики и ГСЧС бесплатно будут получать топливо от Socar

КИЕВ. 26 февраля. УНН. Президент Владимир Зеленский сообщил по итогам переговоров с коллегой из Азербайджана Ильхамом Алиевым, что топливо для машин скорой помощи и ГСЧС в Украине будет бесплатным. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Twitter Зеленского.

Цитата

"По результатам моего разговора с президентом Ильхамом Алиевым, всем заправкам Socar в Украине поручено бесплатно предоставлять топливо для машин скорой помощи и ГСЧС. Ночью ждем от Азербайджана самолет с медикаментами", - написал Зеленский.

Напомним

Президент Азербайджана Ильхам Алиев и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган предложили Украине организовать переговоры с Россией.

Источник: УНН
Вернуться к списку
Подписывайтесь на канал новостей УНН в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2022. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.