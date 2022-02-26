Медики и ГСЧС бесплатно будут получать топливо от Socar

КИЕВ. 26 февраля. УНН. Президент Владимир Зеленский сообщил по итогам переговоров с коллегой из Азербайджана Ильхамом Алиевым, что топливо для машин скорой помощи и ГСЧС в Украине будет бесплатным. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Twitter Зеленского.

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"По результатам моего разговора с президентом Ильхамом Алиевым, всем заправкам Socar в Украине поручено бесплатно предоставлять топливо для машин скорой помощи и ГСЧС. Ночью ждем от Азербайджана самолет с медикаментами", - написал Зеленский.

Напомним

Президент Азербайджана Ильхам Алиев и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган предложили Украине организовать переговоры с Россией.