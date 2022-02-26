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Новости: Политика
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Российский оппозиционер Ходорковский: политики превращаются в клоунов, клоуны становятся героями

Российский оппозиционер Ходорковский: политики превращаются в клоунов, клоуны становятся героями

КИЕВ. 26 февраля. УНН. Российский оппозиционер Михаил Ходорковский высоко оценил Президента Украины Владимира Зеленского и уничижительно высказался по поводу президента РФ, сообщает УНН со ссылкой на пост Ходорковского.

“Трамп пытался подкупить его, чтобы шантажировать Байдена. Путин по-гопнически буллил, чтобы он сдал страну.
США предложили эвакуировать, но он сказал, что „это война и ему нужна амуниция, а не побег“. Политики превращаются в клоунов, клоуны становятся героями...

Путин ещё не осознал, как он, прячущийся в бункере и боящийся подойти к собственным гражданам без толпы охранников, выглядит сейчас на фоне Зеленского”, — написал оппозиционер.

Источник: УНН
Теги: война, Владимир Зеленский

В тексте упоминаются

Зеленский Владимир
Зеленский Владимир
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