Новости: Политика
26 февраля 2022, 21:11 • Татьяна Юдина • 91950
Российский оппозиционер Ходорковский: политики превращаются в клоунов, клоуны становятся героями
КИЕВ. 26 февраля. УНН. Российский оппозиционер Михаил Ходорковский высоко оценил Президента Украины Владимира Зеленского и уничижительно высказался по поводу президента РФ, сообщает УНН со ссылкой на пост Ходорковского.
“Трамп пытался подкупить его, чтобы шантажировать Байдена. Путин по-гопнически буллил, чтобы он сдал страну.
США предложили эвакуировать, но он сказал, что „это война и ему нужна амуниция, а не побег“. Политики превращаются в клоунов, клоуны становятся героями...
Путин ещё не осознал, как он, прячущийся в бункере и боящийся подойти к собственным гражданам без толпы охранников, выглядит сейчас на фоне Зеленского”, — написал оппозиционер.
Источник: УНН
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