Макрон провел телефонные переговоры с Лукашенко: детали

КИЕВ. 27 февраля. УНН. В субботу, 26 февраля, президент Франции Эммануэль Макрон провел телефонные переговоры с самопровозглашенным белорусским президентом Александром Лукашенко, пытаясь убедить его в необходимости скорейшего вывода российских войск с территории Беларуси. Об этом информирует УНН со ссылкой на официальное сообщение на сайте Елисейского дворца.

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Макрон подчеркнул, что появление подразделений российской армии в Беларуси привело “к односторонней и несправедливой войне” и подчеркнул, что “братские отношения между белорусским и украинским народами должны были бы заставить Белорусь отказаться быть вассалом и фактически пособником в войне России против Украины”.

Лидер Франции предупредил Лукашенко о недопустимости разрешения на размещение на территории страны российского ядерного оружия.

Макрон подчеркнул необходимость сотрудничества Беларуси с международным сообществом для проведения гуманитарных операций по оказанию помощи украинскому народу.

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