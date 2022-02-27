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Переговоры с Россией: в ОП говорят, идёт оценка позиций и консультации с партнерами со стороны Зеленского
Переговоры с Россией: в ОП говорят, идёт оценка позиций и консультации с партнерами со стороны Зеленского
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Макрон провел телефонные переговоры с Лукашенко: детали

Макрон провел телефонные переговоры с Лукашенко: детали

КИЕВ. 27 февраля. УНН. В субботу, 26 февраля, президент Франции Эммануэль Макрон провел телефонные переговоры с самопровозглашенным белорусским президентом Александром Лукашенко, пытаясь убедить его в необходимости скорейшего вывода российских войск с территории Беларуси. Об этом информирует УНН со ссылкой на официальное сообщение на сайте Елисейского дворца.

Детали

Макрон подчеркнул, что появление подразделений российской армии в Беларуси привело “к односторонней и несправедливой войне” и подчеркнул, что “братские отношения между белорусским и украинским народами должны были бы заставить Белорусь отказаться быть вассалом и фактически пособником в войне России против Украины”.

Лидер Франции предупредил Лукашенко о недопустимости разрешения на размещение на территории страны российского ядерного оружия.

Макрон подчеркнул необходимость сотрудничества Беларуси с международным сообществом для проведения гуманитарных операций по оказанию помощи украинскому народу.

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Источник: УНН
Теги: Лукашенко, Эммануэль Макрон
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