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Переговоры с Россией: в ОП говорят, идёт оценка позиций и консультации с партнерами со стороны Зеленского
Переговоры с Россией: в ОП говорят, идёт оценка позиций и консультации с партнерами со стороны Зеленского
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У Лукашенко заявили, что Зеленский согласился на переговоры с Россией в Гомеле. Их планируют провести на границе

У Лукашенко заявили, что Зеленский согласился на переговоры с Россией в Гомеле. Их планируют провести на границе

КИЕВ. 27 февраля. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский согласился на переговоры с российской стороной в Гомельской области. Об этом сообщает УНН со ссылкой на сообщение в Telegram-канале Пул первого.

Цитата

“Планируется, переговоры состоятся в Гомельской области, на белорусско-украинской границе. Подробности будут известны позже”, - сказано в сообщении.

Детали

Сообщается, что после телефонного разговора с Президентом Украины самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко обратился к российскому президенту с предложением российской делегации, прибывшей в Гомель для участия в переговорах, задержаться и перенести переговоры на чуть более позднее время - в связи с задержкой делегации из Украины.
Путин поддержал предложение Лукашенко.

Отметим, что на данный момент официального комментария от ОП относительно подобной договоренности с Лукашенко нет.

Добавим

Ранее Президент Владимир Зеленский заявил, что переговоры Украины и России на территории Минска не состоятся. Эту площадку выбрал не Минск и не Украина. Российская Федерация обстреливает наши земли с территории Беларуси, что демонстрирует факт того, что "братья-белорусы" занимают оппозиционную сторону.

Источник: УНН
Теги: Россия, Украина, Беларусь
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