Зеленский поблагодарил президента Португалии за поддержку санкций против РФ и военную помощь

КИЕВ. 27 февраля. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский провел разговор с президентом Португалии Марселу Ребелу де Соузой. Об этом информируетУНН.

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"Поговорил с Президентом Марселу Ребелу де Соузой. Поблагодарил за закрытое небо для российских самолетов, поддержку решения об отключении России от SWIFT и конкретную военную помощь. Португалия предоставила оружие, индивидуальную защиту и другое оборудование. Вместе - сильные", - говорится в сообщении.

Напомним

Франция поддержала отключения России от SWIFT и введение персональных санкций против президента РФ Владимира Путина.