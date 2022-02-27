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Украина в ООН: российский блицкриг в Украине не удался, за что руководство России мстит

Украина в ООН: российский блицкриг в Украине не удался, за что руководство России мстит

КИЕВ. 27 февраля. УНН. Российский блицкриг в Украине не удался, теперь сумасшедшее руководство России обстреливает объекты критической инфраструктуры, места захоронения радиоактивных отходов как месть за отвагу и сопротивление украинского населения. Об этом заявил постоянный представитель Украины в ООН Сергей Кислица во время заседания СБ ООН в воскресенье, пишет УНН.

Цитата

“Россия продолжает осуществлять агрессию несмотря на свой первоначальный план осуществления блицкрига. Этот блицкриг не удался и мы это все видим. Эта неудача подтолкнула безумное и запятнанное кровью руководство России начать обстрел критической инфраструктуры, места захоронения радиоактивных отходов как месть за отвагу и сопротивление украинского населения”, — сказал постпред.

“Тревожит то, что российский президент сегодня также решил начать ядерный шантаж, и мир должен воспринять эту угрозу очень серьезно”, — добавил дипломат.

Напомним

24 февраля в 5.00 Вооруженные силы Российской Федерации начали обстреливать военные объекты Вооруженных сил Украины, а также аэродромы в Борисполе, Озерном, Кульбакином, Чугуеве, Краматорске, Чернобаевке.

В то же время агрессор начал артиллерийские обстрелы территории и населенных пунктов Украины вдоль государственной границы и на границе с оккупированным Крымом.

На всей территории Украины ввели военное положение.

Источник: УНН
Теги: война с Россией
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