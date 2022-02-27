Кислица в ООН: Беларусь задействована в агрессии против Украины

КИЕВ. 27 февраля. УНН. Киев осуждает тот факт что Беларусь также задействована в агрессии России против Украины. Об этом заявил постоянный представитель Украины в ООН Сергей Кислица во время заседания СБ ООН в воскресенье, пишет УНН.

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“Мы осуждаем тот факт, что Беларусь также задействована в агрессии против Украины, и с начала российской агрессии против Украины эта страна предоставила свою территорию для наступательных действий со стороны России”, — сказал постпред.

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Он напомнил, что сегодня аэропорт в украинском городе Житомир был обстрелян, и эти ракеты были запущены с территории Беларуси.

“Разве это приглашение на украинско-белорусской границе? Как мы можем терпеть такую эскалацию боевых действий со стороны агрессора накануне переговоров?”, — добавил дипломат.

Добавим

Как стало известно, Президент Украины Владимир Зеленский согласился на переговоры с российской Стороной в Гомельской области.

Ранее Президент Владимир Зеленский заявил, что переговоры Украины и России на территории Минска не состоятся. Эту площадку выбрал не Минск и не Украина. Российская Федерация обстреливает наши земли с территории Беларуси, что демонстрирует факт того, что “братья-белорусы” занимают оппозиционную сторону.

Напомним

24 февраля в 5.00 Вооруженные силы Российской Федерации начали обстреливать военные объекты Вооруженных сил Украины, а также аэродромы в Борисполе, Озерном, Кульбакіному, Чугуеве, Краматорске, Чернобаевке.

В то же время агрессор начал артиллерийские обстрелы территории и населенных пунктов Украины вдоль государственной границы и на границе с оккупированным Крымом.

На всей территории Украины ввели военное положение.