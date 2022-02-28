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Арестович: угрозы крупным городам нет

Арестович: угрозы крупным городам нет

КИЕВ. 28 февраля. УНН. Русские оккупанты начали отступать на главном направлении — Киевском. Угрозы крупным городам нет. Об этом заявил советник Офиса президента Алексей Арестович, передает УНН.

Детали

По словам Арестовича, наша Служба безопасности, сектор безопасности ловко работают с так называемыми диверсионно-разведывательными группами.

“Президент и военно-политическое руководство осуществляют удачное руководство оборонными операциями и обеспечивают нам международную поддержку, которая вскоре будет лишь усиливаться”, — заявил он.

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Источник: УНН
Теги: война с Россией
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