Арестович: угрозы крупным городам нет

КИЕВ. 28 февраля. УНН. Русские оккупанты начали отступать на главном направлении — Киевском. Угрозы крупным городам нет. Об этом заявил советник Офиса президента Алексей Арестович, передает УНН.

Детали

По словам Арестовича, наша Служба безопасности, сектор безопасности ловко работают с так называемыми диверсионно-разведывательными группами.

“Президент и военно-политическое руководство осуществляют удачное руководство оборонными операциями и обеспечивают нам международную поддержку, которая вскоре будет лишь усиливаться”, — заявил он.

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