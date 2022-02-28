Украина должна вступить в Европейский союз — председатель Еврокомиссии

КИЕВ. 28 февраля. УНН. Украина должна вступить в Европейский союз. Об этом сообщила президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен в интервью Euronews, передает УНН.

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“Украина должна вступить в ЕС, эта страна — одна из нас, и мы хотим видеть ее в европейской семье”, — заявила глава Еврокомиссии.

Об этом она сообщила, отвечая на вопрос о массовых акциях солидарности, которые прошли по всей Европе в поддержку Украины.

“Впоследствии Украина должна вступить в ЕС, эта страна — одна из нас, и мы хотим видеть ее в европейской семье”, — сообщила она.

Фон дер Ляйен напомнила, что Украина уже участвует в некоторых европейских процессах, например, в интеграции внутреннего рынка в единый рынок ЕС и в энергетике.

Она подчеркнула беспрецедентное сотрудничество и сплоченность всех демократических стран — Великобритании, Канады, Японии, Австралии, Южной Кореи и др.

“Это показывает, что мы вместе стоим на защите демократии в Европе. Важно, чтобы мы защищали наш мирный порядок, порядок на основе правил. Мы должны четко заявить: Евросоюз не потерпит на европейской земле попрание наших ценностей”, — заявила она.

Она отметила и последовательные действия Союза в вопросах помощи украинским беженцам, поставок военной техники и финансовой поддержки Киева.

“В этой стране разделяют наши ценности, там защищают наши принципы. Украинцы хотят жить в мирной демократии, а Россия нападает на нее. Поэтому Украина заслуживает нашей полной солидарности, и она ее увидит”, — добавила Фон дер Ляйен.

Также президент Европейской комиссии и указала на важность украинской готовности к мирным переговорам с Россией, хотя доверие к президенту РФ Владимиру Путину было названо подорванным.

Напомним

СБ ООН запросила проведение экстренной сессии Генассамблеи по вторжению России в Украину.