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Зеленский обсудил с председателем Еврокомиссии членство Украины в ЕС

Зеленский обсудил с председателем Еврокомиссии членство Украины в ЕС

КИЕВ. 28 февраля. УНН. Президент Владимир Зеленский обсудил с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляен членство Украины в Европейском Союзе. Об этом он сообщил в Twitter, передает УНН.

Цитата

“Провел телефонный разговор с Урсулой фон дер Ляен. Обсудили конкретные решения по усилению обороноспособности Украины, макрофинансовую помощь и членство Украины в ЕС”, — отметил Зеленский.

Напомним

Украина должна вступить в Европейский союз. Об этом сообщила президентка Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен в интервью Euronews.

Источник: УНН
Теги: Украина, Евросоюз
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