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В Беларуси голосовали на "референдуме" за внесение правок в Конституцию

В Беларуси голосовали на "референдуме" за внесение правок в Конституцию

КИЕВ. 28 февраля. УНН. В Беларуси объявили результаты "референдума" о внесении правок в Конституцию. По информации главы ЦИК, за внесение изменений в Конституцию страны проголосовали 65,16% граждан. Об этом сообщает УНН со ссылкой на сообщение Центральной избирательной комиссии.

Детали

“За внесение изменений и дополнений в Конституцию Республики Беларусь проголосовало 4 440 813 человек, или 65,16% от общего количества участников. Против — 686 165 человек, или 10,07%”, — говорится в заявлении.

Участие в референдуме приняли 5 359 471 лицо, или 78,63% граждан.

Напомним

В Беларуси люди протестовали против войны с Украиной.

Источник: УНН
Теги: Беларусь
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